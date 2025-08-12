Τραυματίες στην Αχαΐα, μέσα στα Μοιραίικα η φωτιά, καίει σπίτια και αυτοκίνητα – Χάος και στη Χίο

Μάχη με δεκάδες πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρα.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά και στη Χίο ενώ σε μαίνεται και η φωτιά στη Ζάκυνθο.

Σε εξέλιξη οι φωτις στον Αμμότοπο Αρτας, τον Γυμνότοπο Πρέβεζας και την Βόνιτσα.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς.

