“Φωτιά” οι τιμές στα ενοίκια: Πόσο αυξήθηκαν, ποιες είναι οι πιο ακριβές περιοχές [πίνακας]

Αυξήσεις στις τιμές κατά μέσο όρο 4,3% παρουσιάζουν το 2025 τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα της RE/MAX. Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση για κατοικίες -και ιδιαιτέρως για ποιοτικά ακίνητα- σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους. Πρωταθλητές ανόδου είναι τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη καταγράφονται ήπιες αυξητικές τάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις εκμισθώσεις κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν μέσω του κτηματομεσιτικού δικτύου της RE/MAX Ελλάς, με 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων πανελλαδικά, στην Περιφέρεια καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ενοικίασης κατοικιών, με άνοδο κατά μέσο όρο 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η Αττική παρουσίασε αύξηση ενοικίων κατά μέσο όρο 4,5% μέσα σε ένα έτος, ενώ στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 3,1%.

