Ακίνητα: Αύξηση 24% στα ενοίκια κατοικίας από το 2019 – Στο 30% η άνοδος των τιμών πώλησης

Η ελληνική αγορά κατοικίας βρίσκεται σε φάση έντονης αποσταθεροποίησης με τα ενοίκια να έχουν αυξηθεί κατά 24% την περίοδο 2019–2025 την ώρα που τα εισοδήματα ενισχύθηκαν οριακά μόλις κατά 6% ενώ οι τιμές πώλησης κατοικιών έχουν ανέβει κατά 30% γεγονός που περιορίζει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας και μετατοπίζει τη ζήτηση προς την ενοικίαση επιτείνοντας την πίεση στη συγκεκριμένη αγορά ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που σήμερα δαπανούν περίπου το 60% του μηνιαίου τους εισοδήματος μόνο για το ενοίκιο κάτι που δημιουργεί συνθήκες αδυναμίας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Aυτά είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας BluPeak Estate Analytics για την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.

