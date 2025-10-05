Ραγδαίες εξελίξεις στον Αστέρα Τρίπολης: Τέλος ο Σάββας Παντελίδης

Η ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Πανσερραϊκό, οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις στον αρκαδικό σύλλογο που με μια λιτή ανακοίνωση, γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας του με τεχνικό, Σάββα Παντελίδη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή. “

Η ήττα στο χθεσινό αγώνα άφησε ουραγούς τους Αρκάδες έπειτα από την 6η αγωνιστική της Super League