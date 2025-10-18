Ρεκόρ συμμετοχών στον 9ο αγώνα Τουρνουά Ανάπτυξης 2025 του ΙΠΠΟ Καλαμάτας

Ρεκόρ συμμετοχών στον 9ο αγώνα Τουρνουά Ανάπτυξης 2025 που πραγματοποιήθηκε στον Ιππικό Όμιλο Καλαμάτας το περασμένο Σαββατοκύριακο 11 – 12 Οκτωβρίου!

Είναι ο δεύτερος αγώνας την φετινή χρονιά που διοργανώνεται στην Καλαμάτα, και η πρώτη φορά στα χρονικά που το πλήθος συμμετοχών έφτασε τις 120!

Την αυλαία των αγώνων το Σάββατο άνοιξαν, ως είθισται, με μια εξαιρετική επίδειξη οι αθλητές των Special Olympics:

Ρουμελιώτης Διονύσης

Γεωργακάς Κωνσταντίνος

Στην συνέχεια ακολούθησαν τα αγωνίσματα Ιππικής Δεξιοτεχνίας με αποτελέσματα:

Αγώνισμα Α3 Ενηλίκων

1η θέση – Χρονοπούλου Μαρία & Periklis (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 63.864%

2η θέση – Ασημάκου Αριστέα & Woomera (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 61.591%

3η θέση – Καραγιάννης Ξενοφών & Luna the great (ΑΚΙΠΠΚΑ) με συνολικό ποσοστό: 60.000%

Αγώνισμα Α3 Παίδων

1η θέση – Καρατσίκου Αγάθη & Kacandra (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 68.875%

2η θέση – Αθανασίου Ιωάννα & Krissos (ΑΚΙΠΠΚΑ) με συνολικό ποσοστό: 62.500%

3η θέση – Καρατσίκου Αγάθη & Sacripan GD (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 62.250%

Αγώνισμα Α6 Ενηλίκων

1η θέση – Βουρτζούμη Βενετία & Romeo (ΑΚΙΠΠΚΑ) με συνολικό ποσοστό: 61.000%

2η θέση – Χρονοπούλου Μαρία & Periklis (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 60.833%

3η θέση – Ματαράγκα Μαριλένα & Iho (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 56.667%

Αγώνισμα Α4 Παίδων

1η θέση – Καρατσίκου Αγάθη & Kacandra (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 65.125%

2η θέση – Κυριτσοπούλου Νεφέλη & Ratino (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 61.450%

3η θέση – Καρατσίκου Αγάθη & Sacripan GD (ΙΠΠΟΚ) με συνολικό ποσοστό: 59.400%

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα αγωνίσματα υπερπήδησης εμποδίων ύψους 0.60, 0.80μ, 1.00μ & 1.05-1.10μ & 1.20μ.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων, σύμφωνα με την τελική κατάταξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0.60μ – Βραβεύτηκαν όλες οι άπταιστες διαδρομές:

Αλεξάνδροπούλου Κων/να & Arthouros ΙΠΠΟΚ

Αλεξοπούλου Χρυσαλία & Marc O Polo ΙΠΠΟΚ

Μαμμωνά Στυλιανή & Picasso ΙΠΠΟΚ

Zoller Cynthia & Uriel du fort ΙΠΠΟΚ

Καραγιάννης Ξενοφών & Luna the great ΑΚΙΠΠΚΑ

Βουρτζούμη Βενετία & Harley the great/Djaylan ΑΚΙΠΠΚΑ

Χρονοπούλου Μαρία & Periklis ΙΠΠΟΚ

Αθανασούδας Δημήτριος & Esperado Dac ΙΠΠΟΚ

Ασημάκου Αριστέα & Woomera/Jack Daniels ΙΠΠΟΚ

Καρούσου Δάφνη & Erato ΙΠΠΟΚ

Σιαφάκα Νάσια & Elijah des Ouchs ΙΟΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0.80μ

1η θέση – Αθανασίου Ιωάννα & Krissos ΑΚΙΠΠΚΑ

2η θέση – Κυριτσοπούλου Νεφέλη & Al Capone ΙΠΠΟΚ

3η θέση – Αθανασούδας Δημήτριος & Dapper Dan ΙΠΠΟΚ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1μ Εφήβων-Ενηλίκων

1η θέση – Ματαράγκα Μαριλένα & Iho ΙΠΠΟΚ

2η θέση – Ζαχαροπούλου Ευαγγελία & Grey Capitol ΙΠΠΟΚ

3η θέση – Αθανασούδας Δημήτριος & Dapper Dan ΙΠΠΟΚ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1μ Παίδων

1η θέση – Παναγοπούλου Ελισάβετ & Twix de Kleine ΙΠΠΟΚ

2η θέση – Αθανασίου Ιωάννα & Krissos ΑΚΙΠΠΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.05-1.10μ

1η θέση – Αγάθη Καρατσίκου & Sacripan GD ΙΠΠΟΚ

2η θέση – Μαρινάνσυ Χριστοπούλου & Ionas Capitol ΙΠΠΟΚ

3η θέση – Αργυρώ Παπαγεωργίου & Hibiza des Sablons ΙOA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.20μ

1η θέση – Νικόλαος Δρούγας & Rambo ΙΠΠΟΚ

2η θέση – Δημήτρης Δρούγας & Avliga ΙΠΠΟΚ

3η θέση – Ηλίας Μπαλιούσης & Armani Bianco ΙOA

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο κος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας & ο κος Βασίλης Σακκάς – Πρόεδρος της τομικής Κοινότητας Ασπροχώματος, καθώς επίσης και ο κος Joseph Profaci – CEO NAOOA Παγκόσμιου συνδέσμου Ελαιόλαδου Αμερικής!

Κριτές στα αγωνίσματα ήταν η κα Rosemary Γεωργόπουλου, η κα Ντιάνα Πανταζάτου και ο κος Δημήτρης Τερζής & εκπρόσωπος της ΕΟΙ ήταν ο κος Στάθης Παναγάκης και υπεύθυνος του Τουρνουα.

Ο Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας ευχαριστεί θερμά όλους τους αθλητές για την συμμετοχή τους, τους θεατές που μας υποστήριξαν για μια ακόμη φορά, την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας για την μεγάλη στήριξη του Τουρνουά Ανάπτυξης, αλλά και τον μεγάλο χορηγό των αγώνων, City Hospital!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον Ιππικό Όμιλο Αθηνών και στην Ακαδημία Ιππασίας Καβάλας που ταξίδεψαν με αθλητές & άλογα για να λάβουν μέρος στους αγώνες!

Το Τουρνουά της Καλαμάτας δεν είναι απλά ένας αγώνας…είναι ένας θεσμός!