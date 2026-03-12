Διάλεξη στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας για την Ιστορία της Μουσικής

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στις 20:00, στην Αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη για την Ιστορία της Μουσικής. Θέμα της διάλεξης, η εποχή του Γερμανικού Μπαρόκ μέσα από την μουσική και την ζωή (κυρίως) των J.S.Bach και G.F.Haendel.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη διάλεξη είναι:

– Μπήκε τελικά φυλακή ο Bach;

– ήταν τελικά τόσο άσχημη η κόρη του Μπουξτενχούτε;

– τελικά ο Χέντελ πέταξε από το παράθυρο την Φραντσέσκα;

– ήταν τσαρλατάνος ο ιππότης Τζον Τέιλορ;

– ήταν καλός ξιφομάχος ο Χέντελ;

– κρασί Βουργουνδίας ή μοσχάτο;

– τελικά ποιός/ά συνέθεσε τις 6 σουίτες για τσέλο;

– πότε έγινε το πρώτο μποτιλιάρισμα στην γέφυρα του Λονδίνου;

– Ήτανε ο Χέντελ φιλάνθρωπος;

– τί κοινά και τί διαφορές είχαν οι J.S.Bach και G.F.Haendel.

– Χέντελ ή Μπαχ; τι θα έλεγε ο Μπετόβεν;

Μαζί με τον Στάθη Γυφτάκη θα συμμετάσχουν και οι καθηγητές Κατερίνα Παλαιολόγου, Βίκη Βασιλειάδη, Γιώργος Παυλάκος, Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία Αναγνώστου!