Restart στα τρένα με επενδύσεις €10 δισ. την επόμενη δεκαετία

Μετά από δεκαετίες στασιμότητας, υποεπενδύσεων και παλινωδιών, ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στιγμή.

Η κυβέρνηση και ο νέος ΟΣΕ δρομολογούν ένα στρατηγικό σχέδιο ανάταξης με επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία, φιλοδοξώντας να μετατρέψουν το δίκτυο σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. Στόχος είναι η ενίσχυση των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, η ασφάλεια των δρομολογίων αλλά και το άνοιγμα της αγοράς σε νέους παίκτες, ώστε το ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών προτύπων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, παρουσίασε χθες στο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον σιδηρόδρομο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και οι πολυετείς συμβάσεις συντήρησης με δείκτες απόδοσης και ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο όπως είπε ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες.

