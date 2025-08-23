Ακίνητα: «Σκαρφάλωσαν» τα ενοίκια σε Γραφεία, Retail – Αποδόσεις, επενδύσεις και τάσεις στο επαγγελματικό real estate

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σε βασικές κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, με τα ενοίκια σε τομείς όπως τα γραφεία και το retail να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό προκύπτει από σχετική ανάλυση της Danos, μέλος του δικτύου BNP Paribas Real Estate, για το real estate στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Αθήνα, την «εικόνα» της αγοράς στο πρώτο 6μηνο του 2025 και τις προοπτικές για τη συνέχεια.

Μεγάλη αύξηση στη γραφεία σε βάθος 10ετίας – Οι τοπ περιοχές και τα prime rents

Η αγορά γραφειακών χώρων παραμείνει ισχυρή καθώς η ζήτηση ωθεί ανοδικά τις τιμές. Σύμφωνα με την ανάλυση της Danos, σε ετήσια βάση το μέσο μίσθωμα έχει αυξηθεί κατά 15,4%. Στον τομέα των γραφείων, όπως προκύπτει και από την ανάλυση, τα ενοίκια σε prime περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 35-36 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, με το μέσο μίσθωμα να βρίσκεται πέριξ των 33 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι τιμές έχουν σχεδόν υπερδιπλασιαστεί (και περισσότερο) μέσα στη δεκαετία καθώς, σύμφωνα με τη Danos, τα ενοίκια το 2015 ήταν μεταξύ 10-15 ευρώ/τ.μ., με τα prime rents να υπερβαίνουν τα 20 ευρώ το 2020, επίπεδο που «έπιασαν» οι μέσες τιμές ενοικίων 2 έτη μετά. Προ 2ετίας, το 2022, τα prime rents ανήλθαν σε 30 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, ενώ πέρυσι ήταν στα ίδια επίπεδα με το 2025. Όσον αφορά βασικές περιοχές, η μέση τιμή ενοικίασης στην Αθήνα (κέντρο) ανήλθε στο πρώτο «μισό» του 2025 στα 33 ευρώ/τ.μ. τον μήνα, στην Λ. Κηφισίας στα 31 ευρώ/τ.μ., στη Λ. Βασιλίσσης Σοφίας στα 28 ευρώ/τ.μ., στη Συγγρού στα 19 ευρώ/τ.μ., στη Μεσογείων αλλά και σε άλλες περιοχές στα 18 ευρώ/τ.μ. τον μήνα.

