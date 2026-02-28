Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ

Ένας αξιωματούχος της ναυτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ασπίδες», δήλωσε ότι πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου λαμβάνουν εκπομπές VHF από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι λένε ότι «κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται να περάσει από το Στενό του Χορμούζ».

Το στενό αποτελεί τον πιο σημαντικό δρόμο εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, συνδέοντας τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε τέτοια εντολή. Η Τεχεράνη εδώ και χρόνια απειλεί να κλείσει αυτό το στενό πέρασμα ως αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε επιφυλακή η ελληνική ναυτιλία – Επιβεβαιώνει το Λ/Σ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

