Ρευστό και μεταβατικό το πολιτικό τοπίο – Πώς αποτιμά τις εξελίξεις η Μαρία Καρακλιούμη (video)

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον έντονης ρευστότητας και διαρκών ανακατατάξεων, η σταθερότητα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, η αβεβαιότητα και η αίσθηση εξάντλησης του παλιού αφηγήματος συνθέτουν ένα σκηνικό μετάβασης. «Πάμε σε κάτι άλλο, το ποιο θα είναι αυτό ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρακλιούμη, Πολιτική Αναλύτρια, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST.

Παράλληλα, οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν την αστάθεια. «Παράλληλα είναι και οι διεθνείς συνθήκες, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πολιτικά δραστηριοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που δείχνει ότι η ορθολογική σκέψη και τα καλώς πολιτικώς κείμενα, όπως ξέραμε τόσα χρόνια, παύουν να υφίστανται, οπότε πάμε σε μια νέα τάξη -αν θέλετε – πραγμάτων σε μια νέα πολιτική συμπεριφορά και αυτό δημιουργεί αμηχανία στους ηγέτες παγκοσμίως. Δημιουργεί αμηχανία όμως και στην Ελλάδα τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες.»

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν φθορά για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει πρώτη «ακριβώς επειδή κυβερνά», αλλά «είναι σε ιστορικά χαμηλά. Γιατί βλέπουμε και από την πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 20% και κάτω από το ψυχολογικό που είναι το 25%». Καθοριστικό ρόλο παίζουν η κόπωση του χρόνου και υποθέσεις όπως ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΑ, οι υποκλοπές και η διαχείριση των Τεμπών. «Το πόσο μεγάλο είναι το πολιτικό κόστος θα το δούμε στην κάλπη», ενώ, όπως σημείωσε, «Είναι πολύ κρίσιμο ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΑ, αλλά ακόμη και θεσμικά θέματα που δεν αφορούν μόνο σε οικονομικά όπως είναι για παράδειγμα το θέμα των υποκλοπών ή ο τρόπος διαχείρισης του δυστυχήματος των Τεμπών. Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα δεν λειτουργεί κατά πώς είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης» όταν το 2019 «είχε έρθει κραδαίνοντας τη σημαία της κανονικότητας» λέγοντας ότι «η χώρα θα γίνει μια κανονική δυτική χώρα… Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται». Μάλιστα χαρακτήρισε ως «δυστυχές» ότι, παρά το μνημονιακό «κεκτημένο» στους ελέγχους «φαίνεται ότι όπου δεν έγιναν οι διασταυρώσεις, ώρα ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΠΕΚΑ εκεί διασπαθίστηκε δημόσιο χρήμα!» και τόνισε πως «δύσκολα μπορεί στο εξής να το αποδείξει η κυβέρνηση ότι στόχος της είναι να εξυγιάνει -αν θέλετε- και την νοοτροπία του πολίτη. Δηλαδή αν αυτές οι διασταυρώσεις που αφορούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ -οι ίδιοι διασταυρώσεις που ενδεχομένως αφορούν στον ΟΠΕΚΑ και άλλες διασταυρώσεις που εμείς δεν τις ξέρουμε – δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει ότι αυτό που την αφορά είναι το καλό όλων και όχι κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Είδαμε τους αγρότες από το exitpoll να προκρίνουν σε σχεδόν απόλυτο ποσοστό την ΝΔ και όλοι αναρωτηθήκαμε γιατί. Νομίζω ότι ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕΚ και έδωσε κάποιες απαντήσεις σε όσους είχαμε ανησυχία!»

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η ακρίβεια. «Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη μεσαία τάξη», είπε, επισημαίνοντας ότι «είναι και κάτι πολύ βασικό γιατί ακυρώνει την ελπίδα. Όταν ο πολίτης δεν έχει ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να καλυτερεύσουν τότε, να ξέρετε, παραιτείται. Η παραίτηση των πολιτών από τη διεκδίκηση από την ελπίδα μπορεί πρόσκαιρα να ευνοεί τους κυβερνώντες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν, μακροπρόθεσμα όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χώρα γιατί έχεις γενιά σε ανθρώπων οι οποίοι το βασικό συναίσθημά τους να είναι η ακύρωση και όχι η ελπίδα για κάτι καλύτερο».

Την ίδια ώρα, η ρευστότητα ευνοεί την επανεμφάνιση ή ενίσχυση νέων πολιτικών πόλων, με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού. «Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί υπάρχει τεράστια ρευστότητα (…) Σήμερα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν το βλέπουμε να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Έτσι λοιπόν θα βλέπουμε νέα πρόσωπα όχι με την έννοια του πρωτοεμφανιζόμενα, πρόσωπα που δεν έχουν κάποιο πολιτικό ρόλο αυτή την περίοδο, όπως η κα Καρυστιανού και ο κ. Τσίπρας να μπαίνουν στην κούρσα των εκλογών και νομίζω ότι επειδή το σύστημα ακόμα δεν έχει ισορροπήσει και υπάρχει τεράστια ρευστότητα δεν είναι και απίθανο να πάνε και καλά. Τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές οπότε κι αν γίνουν», εκτιμώντας ότι «στην πρώτη αναμέτρηση οι περισσότεροι πολίτες θα εκτονωθούν πολιτικά και θα στείλουν μήνυμα. Ενδέχεται λοιπόν τα μηνύματα αν είναι πολύ ισχυρά. Μικρά κόμματα που δεν ξέρουμε να γίνουν μεγάλα αλλά δεν είναι βεβαίως ότι θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το πολιτικό αποτύπωμα και αυτή την πολιτική δυναμική και για τις επόμενες εκλογές όπου το επίδικο θα είναι ποιοι θα κάνουνε κυβέρνηση στ’ αυτή τη χώρα».