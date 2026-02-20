Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
20
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δεσύλλα ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τους «Δρόμους της Ελιάς» (video)

Share

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένος ο Μάριος Γκρόγκος, ιδρυτικό μέλος της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα. Σε μια συζήτηση γεμάτη όραμα, ο κ. Γκρόγκος ανέλυσε τη σημασία της ένταξης του χωριού στη διεθνή διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη για την πρόταση υποψηφιότητας της ομάδας στο έγκριτο Βραβείο «Κώστας Καρράς», μια διάκριση που αναγνωρίζει το Δεσύλλα ως πρότυπο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς . Με την υπογραφή του πρόσφατου Μνημονίου Συνεργασίας, το Δεσύλλα αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια και η συλλογική δράση μπορούν να τοποθετήσουν την ελληνική ύπαιθρο στον παγκόσμιο χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode