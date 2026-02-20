Το Δεσύλλα ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τους «Δρόμους της Ελιάς» (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένος ο Μάριος Γκρόγκος, ιδρυτικό μέλος της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα. Σε μια συζήτηση γεμάτη όραμα, ο κ. Γκρόγκος ανέλυσε τη σημασία της ένταξης του χωριού στη διεθνή διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη για την πρόταση υποψηφιότητας της ομάδας στο έγκριτο Βραβείο «Κώστας Καρράς», μια διάκριση που αναγνωρίζει το Δεσύλλα ως πρότυπο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς . Με την υπογραφή του πρόσφατου Μνημονίου Συνεργασίας, το Δεσύλλα αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια και η συλλογική δράση μπορούν να τοποθετήσουν την ελληνική ύπαιθρο στον παγκόσμιο χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης.