Ρομά αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς – Όλο το σχέδιο Χρυσοχοΐδη

Ο έλεγχος της παραβατικότητας των Ρομά αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης γι΄αυτό τον λόγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει ειδικές προσλήψεις αστυνομικών.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η ΕΛΑΣ έχει αποφασίσει την πρόσληψη 100 Ρομά αστυνομικών μέσα σε καταυλισμούς για να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας στην δυτική Αττική, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η διαδικασία, σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέλος του χρόνου και έχει στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλα και την δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο στις κλοπές στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες.

Τα τελευταία 24ωρα αποφασίστηκε η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών Ρομά με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδιώμα των Ρομανί.

Στελέχη μάλιστα της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως μυστικοί αστυνομικοί.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρξει ανταπόκριση από τους πολίτες που ανήκουν στις τάξεις των Ρομά, ενώ ερωτηματικό είναι η αντιμετώπιση που θα έχουν από τη συγκεκριμένη κοινότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία) όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Αν το εγχείρημα στεφτεί με επιτυχία δεν αποκλείονται να γίνουν και άλλες προσλήψεις.

πηγη www.newsit.gr