ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρομά αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς – Όλο το σχέδιο Χρυσοχοΐδη

Ο έλεγχος της παραβατικότητας των Ρομά αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης γι΄αυτό τον λόγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει ειδικές προσλήψεις αστυνομικών.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η ΕΛΑΣ έχει αποφασίσει την πρόσληψη 100 Ρομά αστυνομικών μέσα σε καταυλισμούς για να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας στην δυτική Αττική, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Τα τελευταία 24ωρα αποφασίστηκε η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών Ρομά με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδιώμα των Ρομανί.

Στελέχη μάλιστα της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως μυστικοί αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία) όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Αν το εγχείρημα στεφτεί με επιτυχία δεν αποκλείονται να γίνουν και άλλες προσλήψεις.

πηγη www.newsit.gr

