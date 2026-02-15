Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
15
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας μέχρι νεοτέρας στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Στεμνίτσας

Share

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας από προχθές 13-02-2026 και μέχρι νεοτέρας, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Στεμνίτσας από Τ.Κ. Δημητσάνας Αρκαδίας μέχρι και Τ.Κ. Στεμνίτσας Αρκαδίας του Δήμου Γορτυνίας και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης στο 6ο χλμ Επαρχιακής Οδού Δημητσάνας-Στεμνίτσας (πλησίον διασταύρωσης προς Δ.Κ. Ζυγοβιστίου/Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου) καθώς και καθίζησης του οδοστρώματος στο 4,8ο χλμ Επαρχιακής Οδού Δημητσάνας-Στεμνίτσας, ένεκα των συνεχιζόμενων εντόνων βροχοπτώσεων.

Η κίνηση όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής οδού Οδού Ελάτης- Στεμνίτσας

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode