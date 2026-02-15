Ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας μέχρι νεοτέρας στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Στεμνίτσας

Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας από προχθές 13-02-2026 και μέχρι νεοτέρας, ισχύει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας – Στεμνίτσας από Τ.Κ. Δημητσάνας Αρκαδίας μέχρι και Τ.Κ. Στεμνίτσας Αρκαδίας του Δήμου Γορτυνίας και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης στο 6ο χλμ Επαρχιακής Οδού Δημητσάνας-Στεμνίτσας (πλησίον διασταύρωσης προς Δ.Κ. Ζυγοβιστίου/Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου) καθώς και καθίζησης του οδοστρώματος στο 4,8ο χλμ Επαρχιακής Οδού Δημητσάνας-Στεμνίτσας, ένεκα των συνεχιζόμενων εντόνων βροχοπτώσεων.

Η κίνηση όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής οδού Οδού Ελάτης- Στεμνίτσας