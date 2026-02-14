Δήμος Τριφυλίας: Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την χρηματοδότηση που έργου του ΒΙΟΚΑ Γαργαλιάνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις τελευταίες μέρες και στα πλαίσια της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο αλλαγής της μελέτης για την μονάδα του ΒΙΟΚΑ ώστε να εκσυγχρονιστεί σε μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας λημμάτων και διάθεσης τους για αρδευτικούς λόγους, ο κύριος Κατρίτσης πρώτος και μετέπειτα η κυρία Παναγιωτοπούλου ξαφνικά ανακάλυψαν ότι το έργο του βιολογικού έχει απενταχθεί!! Ήρθαν δηλαδή τρείς μήνες μετά την υποτιθέμενη απόφαση απένταξης να φωνάξουν υπερασπιζόμενοι τάχα τους δύσμοιρους συμπολίτες μας Γαργαλιανιώτες για το έργο που χάθηκε, ενώ παράλληλα συμμετείχαν στην συζήτηση για το αν θα αλλάξει η όχι η μελέτη της μονάδας του ΒΙΟΚΑ.

Ο προφανής αυτός παραλογισμός των δυο αυτών προσώπων δικαιολογείται αν κανείς δει την πορεία τους στα κοινά. Είναι αποδεκτός και αναμενόμενος. Αυτό όμως που δεν επιτρέπω σε κανέναν είναι να παίζει αρχικά με την αγωνία των πολιτών της Τριφυλίας για ένα έργο πνοής και δευτερευόντως με την τιμή και την υπόληψη μου. Δεν ανέχομαι να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις που μπορούν να θέσουν σε διακινδύνευση το έργο, την παραμονή του εργολάβου σε αυτό και φυσικά την αναστάτωση του κόσμου που προκαλείται αναίτια, ο οποίος περιμένει διακαώς τον βιολογικό 40 χρόνια τώρα με όποιο αντίκτυπο οικονομικό έχει στην τοπική κοινωνία.

Η αλήθεια για τον βιολογικό Γαργαλιάνων είναι όπως θα σας την εκθέσω εν συντομία. Το έργο εντάχθηκε την 01/07/2021 και συμβασιοποιήθηκε στις 27/12/2023 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το χρηματοδοτικό εργαλείο δηλαδή στο οποίο ενάχθηκε ήταν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου και πρόλαβε να συμβασιοποιηθεί πρίν την λήξη του (31-12-2023). Επομένως ως συμβασιοποιημένο έργο είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση γι αυτό άλλωστε ξεκίνησαν τα έργα και πληρώθηκε ο εργολάβος την προκαταβολή που προβλεπόταν και κάποια στην συνέχεια τιμολόγια. Μετά την λήξη του ανωτέρω χρηματοδοτικού εργαλείου και για λόγους καθαρά λογιστικούς και δημοσιονομικούς θα έπρεπε το έργο να συνεχιστεί από το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ 2021 -2027. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για όλα τα μεγάλα δημόσια ή δημοτικά έργα που δεν καταφέρνουν να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ.

Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή ήταν σε συνεννόηση με την ανάδοχο κοινοπραξία και τον Διευθυντή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις ενέργειες που θα ακολουθούνταν για την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα για την χρηματοδότηση του έργου.

Η απόφαση λοιπόν ανάκλησης της απόφασης ένταξης 69 πράξεων μεταξύ αυτών του ΒΙΟΚΑ Γαργαλιάνων, η οποία εκδόθηκε την 14/11/2025 και ξαφνικά ανακάλυψε η αντιπολίτευση χθες αποτελεί το πρώτο βήμα για την μεταφορά του έργου από το παλιό στο νέο ΕΣΠΑ. Η «απένταξη» έγινε από το παλιό ΕΣΠΑ λόγω λήξης του χρόνου διάρκειας του και μόνο. Ξαναλέω όλα αυτά έγιναν σε πλήρη γνώση μας όσο και της αντιπολίτευσης καθώς πρόκειται για δημοσιευμένα στη Διαύγεια έγγραφα.

Με την από 27/01/2026 και με κωδικό πρόσκλησης 5.5.65.1_2 το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους φορείς που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είχαν συμβασιοποιήσει και δεν είχαν ολοκληρώσει τα έργα να υποβάλουν τα επικαιροποιημένα έγγραφα που ζητά η πρόσκληση για να συνεχίσει η χρηματοδότηση από το νέο και ενεργό ΕΣΠΑ 2021-2027. Με λίγα λόγια, ήδη από την 27/01/2026 υπάρχει η πρόσκληση που απευθύνεται στην ΔΕΥΑΤ για να συμπεριληφθεί ο ΒΙΟΚΑ Γαργαλιάνων στο τρέχον ΕΣΠΑ και να συνεχίσει κανονικά την υλοποίησή του. Όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν σε συντονισμό του Δήμου, της ΔΕΥΑΤ και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και φυσικά σε πλήρη γνώση του εργολάβου.

Ο κύριος Κατρίτσης και μετέπειτα παρασυρόμενη η κυρία Παναγιωτοπούλου, ενώ γνώριζαν και σε κάθε περίπτωση όφειλαν να γνωρίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων όπως τα ανέπτυξα παραπάνω, ότι δηλαδή η ΔΕΥΑΤ έχει ήδη προσκληθεί στο νέο ΕΣΠΑ επομένως η χρηματοδότηση συνεχίζεται, προέβησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις περί τάχα απένταξης του έργου χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για υπαγωγή του στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Σε γνώση τους λοιπόν και ενώ γνώριζαν ήδη από τις 27/01/2027 για την πρόσκληση μεταφοράς της χρηματοδότησης στο νέο ΕΣΠΑ με ψεύδη προκάλεσαν φόβο και ανησυχία σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας κυρίως από τους Γαργαλιάνους σχετικά με την εξέλιξη του έργου του ΒΙΟΚΑ, έθεσαν σε διακινδύνευση την παραμονή του εργολάβου δημιουργώντας του αμφιβολίες για την ομαλή πορεία της υλοποίησης του έργου με ενδεχόμενο την καθυστέρηση και την οικονομική ζημία του Δήμου και παραπλάνησαν τους συμπολίτες μας στοχεύοντας εμένα για την εξυπηρέτηση των μικροπολιτικών τους φιλοδοξιών.

Συγκεκριμένα ο κύριος Κατρίτσης συνέχισε να ψεύδεται και να προκαλεί αναστάτωση στους πολίτες και την επόμενη ημέρα (12/02) ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πιεζόμενος πλέον παραδέχτηκε μεν ότι υπάρχει η από 27/01/2026 πρόσκληση για το νέο ΕΣΠΑ, αλλά κατά τα λεγόμενά του αφορά μόνο σε χρηματοδότηση 8.000.000 ευρώ, θέλοντας πάλι με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσει τους πολίτες και να τους στρέψει εναντίων μου υπονοώντας ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για την ολοκλήρωση του έργου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα 8.000.000 ευρώ αφορούν στην συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και όχι στο σύνολο της χρηματοδότησης και σε κάθε περίπτωση όπως ρητώς προβλέπεται το ποσό αυτό αλλάζει. Άλλωστε στο σώμα της πρόσκλησης αναφέρεται ότι η πρόσκληση αυτή αφορά στην συνέχιση της χρηματοδότησης όλων των δράσεων που δεν είχαν προλάβει να υλοποιηθούν αν και είχαν συμβασιοποιηθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και δεν αποτελεί νέα γενική πρόσκληση ένταξης έργων.

Εκτός της πρόσκλησης για το νέο ΕΣΠΑ εμφάνισα έγγραφο ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου από την ανάδοχο κοινοπραξία που διαβεβαίωνε ότι το έργο προχωράει κανονικά και ουδέν πρόβλημα υπάρχει με την χρηματοδότηση του έργου. Ούτε αυτό όμως τους σταμάτησε από το να συνεχίσουν να ψεύδονται και να επιδιώκουν με κάθε τρόπο να καταστρέψουν το έργο.

Πέρα από την διασπορά ψευδών ειδήσεων και κυρίως της αποσιώπησης αναφοράς ότι υπάρχει ήδη η πρόσκληση για υπαγωγή στο ΕΣΠΑ 2021-2027, ο κύριος Κατρίτσης προέβη σε μια αήθη επίθεση εξύβρισης και κατάσυκοφάντησης μου στο δημοσίευμα του στο διαδικτυακό ειδησεογραφικό ιστότοπο GARGALIANOIONLINE την 11/02 αποκαλώντας με με εκφράσεις που θίγουν την τιμή και την υπόληψή μου.

Και στους δύο έδωσα μια ευκαιρία να ανακαλέσουν. Δεν το έκαναν, επομένως δηλώνω ότι θα απευθυνθώ στην Δικαιοσύνη για να υπερασπιστώ το έργο του ΒΙΟΚΑ που τόσο αγώνα έκανα για αυτό αλλά και την προσωπική μου τιμή. Με αυτές τους τις τοποθετήσεις ξεπέρασαν κάθε όριο ανοχής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Με τους πολίτες των Γαργαλιάνων και την προσωπική μου ηθική, τιμή και υπόληψη δεν παίζει κανείς. Ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες λοιπόν.

Prosklisi-AA_21246_Lymata_Phasing_Metaferomena_1.0-1

87)2026_26_02_Ενημερωτική επιστολή