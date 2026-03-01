Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής”: “Τα ημιορεινά χωριά της Μεσσηνίας έχουν ανάγκη την παρουσία όλων μας”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι εκδρομείς του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” το απόγευμα της Παρασκευής (27/2ου) παρακολούθησαν τους Α΄ Χαιρετισμούς
στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μεγάλη Μαντίνεια.
Ο πατέρας Μιλτιάδης Σπυρόπουλος τους υποδέχτηκε με χαρά, ο δε επίτροπος Δημήτριος Κοζομπόλης τους ξενάγησε εκτός από τις δυο επιβλητικές εκκλησίες και στα σοκάκια του χωριού.
Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,
´Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε.Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον.
´Ινα κράζω σοι. Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.
Η Ζωή Καγιά περιγράφει: “Με κατάνυξη, μόνο με το φως των κεριών, παρακολουθήσαμε την Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον μικρό, πετρόκτιστο Ναό, κτισμένο το 1740, με τις εξαιρετικές αγιογραφίες στο ιερό του.
Αυτός ο μικρός Ναΐσκος στέγαζε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μέχρι το 1960 !”
Ακριβώς πάνω από τον μικρό αυτόν Ναό, σε απόσταση λίγων μέτρων, ο άλλος Ναός της ενορίας, η Κοίμηση της Θεοτόκου, με το ξυλόγλυπτο, εξαιρετικό τέμπλο, κτισμένος το 1720.
Θαυμάσαμε με την βόλτα μας στο χωριό, τα πλακόστρωτα στενά του χωριού, τα πετρόκτιστα όμορφα μανιάτικα σπίτια με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους.
Κάτοικοι φιλόξενοι, με το χαμόγελο στα χείλη, μας φιλοξένησαν, μας φίλεψαν άρτο και μας γλύκαναν με τα λουκουμάκια τριαντάφυλλο.
Μετά το τέλος των Χαιρετισμών και μετά τις ευχές του ενός προς τον άλλο, πήραμε το δρόμο του γυρισμού, γεμάτοι ευχαρίστηση και θεία ευλογία.
Βοήθεια μας και του χρόνου, να είμαστε όλοι καλά >>.