Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής”: “Τα ημιορεινά χωριά της Μεσσηνίας έχουν ανάγκη την παρουσία όλων μας”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εκδρομείς του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” το απόγευμα της Παρασκευής (27/2ου) παρακολούθησαν τους Α΄ Χαιρετισμούς

στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Μεγάλη Μαντίνεια.

Ο πατέρας Μιλτιάδης Σπυρόπουλος τους υποδέχτηκε με χαρά, ο δε επίτροπος Δημήτριος Κοζομπόλης τους ξενάγησε εκτός από τις δυο επιβλητικές εκκλησίες και στα σοκάκια του χωριού.

Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,

´Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον. ´Ινα κράζω σοι. Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

Η Ζωή Καγιά περιγράφει: “Με κατάνυξη, μόνο με το φως των κεριών, παρακολουθήσαμε την Ακολουθία των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, στον μικρό, πετρόκτιστο Ναό, κτισμένο το 1740, με τις εξαιρετικές αγιογραφίες στο ιερό του.

Αυτός ο μικρός Ναΐσκος στέγαζε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μέχρι το 1960 !”