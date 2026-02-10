Τελευταία Νέα
Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής”: Βράβευση του Μυστριώτη από την Π.Ε.Π.Α.

Η Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών και Ερασιτεχνών στην ετήσια καθιερωμένη εκδήλωσή της, στην κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, το Σάββατο (7/2ου), βράβευσε τους πρωτοπόρους αθλητές της, για την αγωνιστική χρονιά 2025.
Ο αθλητής και παλαίμαχος ποδηλάτης του καλαματιανού σωματείου Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” Βασίλειος Μυστριώτης βραβεύθηκε στην κατηγορία του (Μάστερ Δ2΄) καταλαμβάνοντας την 4η θέση στο Κύπελλο Π.Ε.Π.Α. και την 4η θέση στο Κύπελλο ΤΤ (Ατομικής Χρονομέτρησης).
“Το Δ.Σ. και οι συναθλητές του τον συγχαίρουν για αυτή του την διάκριση.”
