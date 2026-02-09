Τελευταία Νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Gazzetta Awards 2025: Η συγκινητική βράβευση του Παπασταθόπουλου από τον 90χρονο παππού του

O Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν από τα τιμώμενα πρόσωπα στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο άλλοτε διεθνής στόπερ και πιθανότατα ο μέχρι στιγμής Έλληνας ποδοσφαιριστής με την κορυφαία καριέρα μπήκε στο Hall of Fame για τη σπουδαία πορεία του.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός «ανδρώθηκε» στην ΑΕΚ και εν συνεχεία ακολούθησε μια λαμπρή σταδιοδρομία σε Τζένοα, Μίλαν, Βέρντερ Βρέμης, Ντόρμουντ, Άρσεναλ το 2021 έπέστρεψε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Μπέτις, στην οποία έκλεισε την καριέρα του το 2024.

Ο «Παπ» έκανε… καρέ μεγάλων πρωταθλημάτων, καθώς έχει παίξει σε Serie A, Bundesliga, Premier League και La Liga, ενώ με την Εθνική έχει παίξει σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τη βράβευση έκανε ένας ξεχωριστός άνθρωπος για εκείνος, ο παππούς του, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα και τη συγκίνηση του. Μάλιστα, προβλήθηκε και trailer για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το Gazzetta για τη ζωή και την καριέρα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.gazzetta.grπατώντας ΕΔΩ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
