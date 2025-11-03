Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευλής”: Ο Κανελλόπουλος στην ” Ανάβαση Πάρνηθας”.

Το Σάββατο (1/11) ο αθλητής της

, Σταύρος Κανελλόπουλος, πήρε μέρος στον ποδηλατικό αγώνα δρόμου

, με εκκίνηση από το Ολυμπιακό Χωριό. Η διαδρομή διέσχισε τους

και τη

, με τους αθλητές να τερματίζουν στο ύψος του

.