Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευλής”: Ο Κανελλόπουλος στην ” Ανάβαση Πάρνηθας”.
Το Σάββατο (1/11) ο αθλητής της Ευκλής Cycling Team, Σταύρος Κανελλόπουλος, πήρε μέρος στον ποδηλατικό αγώνα δρόμου «Ανάβαση Πάρνηθας», με εκκίνηση από το Ολυμπιακό Χωριό. Η διαδρομή διέσχισε τους Θρακομακεδόνες και τη Λεωφόρο Πάρνηθας, με τους αθλητές να τερματίζουν στο ύψος του Casino Mont Parnes.
Ο έμπειρος Καλαματιανός ποδηλάτης σημείωσε την 11η θέση στην κατηγορία Μάστερ Β’ και την 45η στη γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας έτσι τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Με το πέρας του αγώνα, ευχήθηκε σε όλους τους συναθλητές του καλά και ασφαλή χιλιόμετρα στη συνέχεια της αγωνιστικής τους πορείας.