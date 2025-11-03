Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0: Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες στη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε και το αριθμητικό πλεονέκτημα κόντρα στον ΟΦΗ για να επικρατήσει με 3-0 στο γήπεδο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” και να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League.

Μετά από 8 αγώνες χωρίς νίκη στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε εύκολα τον ΟΦΗ μπροστά στους οπαδούς του, με τον Τσίκο να ανοίγει από νωρίς το σκορ και τον Μπαρτόλο να “καθαρίζει” το ματς με δύο προσωπικά γκολ, μετά την αποβολή του Νους για τους Κρητικούς, με δύο κίτρινες κάρτες.

Οι Αρκάδες μπήκαν από την αρχή πιο δυνατά στο ματς και μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες με Γιαμπλόνσκι και Μπαρτόλο, βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα, με ένα φοβερό σουτ του Τσίκο από τα 25 μέτρα, που έστειλε την μπάλα “συστημένη” στην εστία των φιλοξενούμενων, για το 1-0 στο ματς.

Ακόμη και μετά το γκολ, ο Αστέρας Τρίπολης είχε τον έλεγχο του αγώνα και ήταν πιο “απειλητικός” στο παιχνίδι, έχοντας και μία νέα καλή στιγμή, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με δυσκολία ένα σουτ του σκόρερ της αναμέτρησης στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει και είχε δύο καλές προσπάθειες με Σαλσέδο και Νους, αλλά στο 52′ ο δεύτερος αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο, βάζοντας πρόωρο τέλος στο ματς. Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και “κυριάρχησε” στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκοντας ένα δεύτερο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο που αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων στο 71′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πέντε λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης σκόραρε και με ωραίο τελείωμα από κοντά, διαμορφώνοντας από νωρίς το τελικό 3-0 κόντρα στον ΟΦΗ. Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε έτσι την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League και έφθασε τους 6 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τον Πανσερραϊκό, αλλά και τους Κρητικούς, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί προσωρινά τρεις βαθμοί.

Οι συνθέσεις στο Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (70΄Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (81΄Χαραλαμπόγλου), Κετού (88΄Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (80΄Μεντιέτα), Μακέντα (81΄Οκόχ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46΄Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81΄Νέιρα), Αποστολάκης, Σενγκέλια (70΄Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81΄Τελέζ), Σαλσέδο.

Πηγη www.newsit.gr