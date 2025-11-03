Με καρδιά και πάθος η εμφάνιση του Μεσσηνιακού κόντρα στην Ηλιούπολη

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. 1888 υποδέχθηκε την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, τον Γ.Σ. Ηλιούπολης στο Κλειστό της Παραλίας, σε έναν συναρπαστικό αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων για σχεδόν τρεις ώρες. Το παιχνίδι, διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών, εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι πέντε σετ (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-25), με τον Μεσσηνιακό να στέκεται απέναντι στην πιο έμπειρη Ηλιούπολη δείχνοντας μέρος από τη φετινή δυναμική του. Η επιστροφή του στα εθνικά σαλόνια, έπειτα από αρκετά χρόνια, τον βρίσκει φιλόδοξο με γεμάτο ρόστερ από φερέλπιδες αθλήτριες. Επόμενος σταθμός για την ομάδα της Καλαμάτας είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΟΝ Αργυρούπολης Ελληνικού.

Η ομάδα σε δημοσίευσή της αποτιμά το ματς:

“Η Ομάδα μας αντιμετώπισε την ισχυρή ομάδα της Ηλιούπολης και με την επιστροφή κάποιων εκ των αθλητριών που υπήρξαν τραυματίες, έδειξε μέρος από την φετινή δυναμική της. Η Νίκη Κόλλια, μετά από την πολύμηνη απουσία της, αγωνίστηκε στα πρώτα 3 σετ, η Σοφιτίνα Μπαξιβανάκη επανήλθε υγιής και η μικρή Λυδία Νακούση αγωνίστηκε στα 2 τελευταία σετ. Όλες οι Αθλήτριές μας αγωνίστηκαν με πάθος και αυταπάρνηση απέναντι σε μια ομάδα που φέτος θα κάνει πρωταθλητισμό. Η προπονήτρια Γεωργία Σουρή και ο βοηθός της Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένοι. Πολλοί φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες παρακολούθησαν τον αγώνα και υποστήριξαν τις ομάδες τους με τον τρόπο τους.

Η διαιτησία υπήρξε πάρα πολύ καλή.

Την επόμενη αγωνιστική Σάββατο 8/11/2025 η Ομάδα μας μεταβαίνει στην Αργυρούπολη να αγωνιστεί με την ομώνυμη ομάδα στο κλειστό γυμναστήριο Αργυρούπολης στις 4μμ και την μεθεπόμενη Κυριακή στις 16/11/2025 και ώρα 6μμ θα αγωνιστεί στο κλειστό Παραλίας Καλαμάτας με την ομάδα Α.Ο. Νέοι Βύρωνος.

Στον χθεσινό αγώνα η Γεωργία Σουρή παρέταξε τις : Όλγα Τσάτουμα, Μιράντα Κουτσουροπούλου, Αγγελική Γρίβα, Νίκη Κόλλια, Μαριλού Κοτσόκολου, Καλλιόπη Ανδρεόλα, Βασιλική Παπαδοπούλου, Σοφιτίνα Μπαξιβανάκη, Χρυσούλα Καρβούνη, Λυδία Νακούση, Χρυσούλα Τσούμπανου, Σταυριάνα Σερελέα.

Επίσημος χορηγός της φανέλας που φορέθηκε χθες για πρώτη φορά είναι η εταιρία ZWITTER με το φαρμακευτικό οφθαλμολογικό σκεύασμα HYALOVET.

Στον πάγκο κάθισε ο αεικίνητος Νίκος Ζεργιώτης, ο γυμναστής της ομάδος Άρις Σκοπέτος στήριξε την Ομάδα στην προετοιμασίας της και στον χθεσινό αγώνα παρουσιάστηκαν οι Χορηγοί μας, οι οποίοι με ποικίλους τρόπους στηρίζουν την Ομάδα μας και τους ευχαριστούμε θερμά.