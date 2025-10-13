Σαφή πολιτικά μηνύματα στέλνει η δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά

Σαφή πολιτικά μηνύματα στέλνει η δημοσκόπηση της GPO που έγινε για τα Παραπολιτικά.

Στα ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της GPO, η πολιτική κατάσταση στο νέο περιβάλλον που δημιουργούν και οι κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Η δημοσκόπηση μεταξύ άλλων ερευνά: Τι ψηφίζουν σήμερα οι πολίτες, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας; Οι πολίτες απαντούν σε ερωτήματα όπως “Στα έξι χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη η χώρα έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή το χειρότερο;” και αν “Θέλουν στις εκλογές νέα κυβέρνηση ή να συνεχίσει η ίδια;”