Σακχαρώδης διαβήτης: Ένας στους 10 ενήλικες πάσχει από τη νόσο, ένας στους 5 δεν το γνωρίζει

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας για τα ποσοστά του σακχαρώδους διαβήτη στον ενήλικο πληθυσμό.

Ένας στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως ζει με σακχαρώδη διαβήτη, ενώ ένας στους πέντε ενήλικες δεν γνωρίζει ότι έχει διαβήτη, επισημαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ πραγματοποίησε, σήμερα, ενημερωτική δράση καθώς και μετρήσεις σακχάρου στη στάση Αγίας Σοφίας του Μετρό.

Ανάμεσα στους πολίτες που πέρασαν από το σταντ του ΕΕΣ και έκαναν μέτρηση σακχάρου ήταν και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Ο ΕΕΣ σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, μας έχει συνηθίσει σε πολύ σημαντικές κοινωνικές δράσεις. Μια τέτοια δράση είναι και η σημερινή, εδώ στην “καρδιά” της πόλης, στην οδό Αγίας Σοφίας. Οι περαστικοί μπορούν να έρθουν και να κάνουν έναν έλεγχο για τον σακχαρώδη διαβήτη, σε αυτή τη μέρα που όλος ο κόσμος ευαισθητοποιείται ακόμη περισσότερο για μία μάστιγα που πραγματικά σαρώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ