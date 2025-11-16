Φαγητό: Σε 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου ξέρουμε αν μας αρέσει

Για χρόνια οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο εγκέφαλος αξιολογούσε τα χαρακτηριστικά του φαγητού σειριακά: πρώτα η άμεση απόλαυση, όπως η γεύση, και μετά πιο αφηρημένες έννοιες, όπως η θρεπτική αξία.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Appetite από την ομάδα της Violet Chae στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης αμφισβητεί αυτή την ιδέα. Οι ερευνητές έδειξαν ότι η πληροφορία για το πόσο υγιεινό φαίνεται ένα φαγητό εμφανίζεται στον εγκέφαλο πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα με την αρχική αξιολόγηση της γεύσης.

Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα:

Early processing: Θρεπτικά συστατικά, θερμίδες, βαθμός επεξεργασίας, συναισθηματική απόκριση και εξοικείωση με το φαγητό, όλα εμφανίζονται σε λιγότερο από 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Late processing: Η ατομική αξιολόγηση της γεύσης και της επιθυμίας εμφανίζεται σε αργότερα, από τα 650 χιλιοστά και μετά.

