ΔΕΘ 2025: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρών στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Στην καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στην φετινή ΔΕΘ, βρίσκεται και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, είχε διατελέσει από το 2019 ως το 2022 Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, ενώ είναι και ανιψιός του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 19:30 στο Βελλίδειο Μέγαρο στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μάλιστα, αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.

