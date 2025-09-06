ΔΕΘ 2025: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρών στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την ομιλία του υπενθυμίζοντας αυτά που έλεγε στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, για μειώσεις φόρων, αύξηση εισοδήματος κλπ, επισημαίνοντας πως είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει σήμερα, στη 10η ΔΕΘ του, το 2025.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, είχε διατελέσει από το 2019 ως το 2022 Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, ενώ είναι και ανιψιός του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 19:30 στο Βελλίδειο Μέγαρο στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μάλιστα, αναμένεται να ανακοινώσει μέτρο ειδικά για τους ακρίτες και συγκεκριμένα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία για όσους ζουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Επίσης, φέρεται να έχει αποφασιστεί και ένα ακόμη φορολογικό μέτρο που θα ελαφρύνει μία πολύ μεγάλη περίμετρο πολιτών με μικρά και μεσαία εισοδήματα.