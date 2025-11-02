Προφεστιβαλική εκδήλωση του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου προς τιμήν του γλύπτη Χρήστου Ρηγανά

Στην πρώτη του προφεστιβαλική εκδήλωση, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου τίμησε τον διεθνώς καταξιωμένο γλύπτη Χρήστο Ρηγανά, ο οποίος φιλοτεχνεί κάθε χρόνο τα βραβεία του Φεστιβάλ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, όπου προβλήθηκε το έργο της Κλεώνης Φλέσσα «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα». Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα πορτραίτο του γλύπτη, ο οποίος μέσα από τη λιτότητα των υλικών του αναζητά το αιώνιο στην τέχνη.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν η συγκινητική προσφορά του Χρήστου Ρηγανά προς το Φεστιβάλ: ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι, από φέτος και κάθε χρόνο, θα προσφέρει ένα δικό του γλυπτό στους διοργανωτές, στηρίζοντας έτσι το πολύτιμο έργο τους.

Το φετινό γλυπτό, με τίτλο «Η Γοργόνα», είναι έργο αξίας 2.500 ευρώ. Μέσω λαχνών αξίας 30 ευρώ ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για να το αποκτήσει. Κάθε λαχνός συνοδεύεται από ένα αριθμημένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον καλλιτέχνη σχέδιο του έργου.

Η διάθεση των λαχνών πραγματοποιείται από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ και θα διαρκέσει έως την τελευταία ημέρα του, στις 30 Νοεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, γεμάτη φίλους, θαυμαστές και υποστηρικτές του Χρήστου Ρηγανά και του Φεστιβάλ, σε ένα κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής έμπνευσης.