Σάρωση προσώπου ή ταυτότητα θα ζητά το Discord για επαλήθευση ηλικίας

Δραστικά μέτρα για την προστασία των εφήβων από ακατάλληλο περιεχόμενο λαμβάνει η πλατφόρμα Discord, στην οποία οι χρήστες μπορούν να παίζουν παιχνίδια και να συνομιλούν. Αρχής γενομένης από τον Μάρτιο θα απαιτεί από τους χρήστες σε όλο τον κόσμο να επαληθεύουν την ηλικία τους με σάρωση προσώπου ή ανεβάζοντας ένα έγγραφο ταυτότητας, εάν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες.

«Πουθενά αλλού η δουλειά μας για την ασφάλεια δεν είναι πιο σημαντική από ό,τι όταν πρόκειται για εφήβους χρήστες», δήλωσε η Savannah Badalich, υπεύθυνη πολιτικής της Discord.

Η διαδικτυακή υπηρεσία συνομιλίας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους, δηλώνει ότι έχει περισσότερους από 200 εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα.
