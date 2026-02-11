Σάρωση προσώπου ή ταυτότητα θα ζητά το Discord για επαλήθευση ηλικίας

Δραστικά μέτρα για την προστασία των εφήβων από ακατάλληλο περιεχόμενο λαμβάνει η πλατφόρμα Discord, στην οποία οι χρήστες μπορούν να παίζουν παιχνίδια και να συνομιλούν. Αρχής γενομένης από τον Μάρτιο θα απαιτεί από τους χρήστες σε όλο τον κόσμο να επαληθεύουν την ηλικία τους με σάρωση προσώπου ή ανεβάζοντας ένα έγγραφο ταυτότητας, εάν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενήλικες.
«Πουθενά αλλού η δουλειά μας για την ασφάλεια δεν είναι πιο σημαντική από ό,τι όταν πρόκειται για εφήβους χρήστες», δήλωσε η Savannah Badalich, υπεύθυνη πολιτικής της Discord.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ