Ανεξέλεγκτα καίει η φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας: Μία ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες – Συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Κάτω Αχαΐα

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες φωτιές, που μαίνονται στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά Πατρών, όπου εκδόθηκαν και απανωτά μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Οι φωτιές έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού. Στα Συχαινά Αχαΐας οι φλόγες απειλούν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες. Η πυρκαγιά καίει κοντά στην χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που έχει αρκετά εύφλεκτα υλικά.

Στην Κάτω Αχαΐα έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις. Οι πυροσβέστες παλεύουν με μανία και με τις φλόγες και τους πυροσβέστες. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχόμενες.

Στην ΒΙΠΕ Πατρών οι φλόγες προσεγγίζουν απειλητικά τον αστικό ιστό ενώ κάηκε και εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 222 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μετά τις 09:00 στάλθηκε μήνυμα εκκένωσης της περιοχής Μπάλας.

ΟΣΕ: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης μεταβαίνει στην Αχαΐα προκειμένου να ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά.

Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου. Τα συνεργία του αναδόχου που έχουν την ευθύνη της συντήρησης βρίσκονται είδη στην περιοχή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι εντός της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Η αντίδραση του ΟΣΕ, ως Διαχειριστής Υποδομής, υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Πύρινη κόλαση σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο

Μαίνονται οι φωτιές σε Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με το 112 στέλνει μπαράζ μηνυμάτων καλώντας σε εκκενώσεις. Νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Κεφαλονιά και Μέγαρα.

Φωτιά στον Αθέρα Κεφαλονιάς – Εντολή εκκένωσης του χωριού Σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Αθέρα Κεφαλονιάς. Πριν λίγο ήχησε 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Λιβάδι.

Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού στο τμήμα Βραχναίικα – Καμίνια Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχναίικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Έκτακτη ενημέρωση για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: “Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις κυριότερες εν εξελίξει πυρκαγιές της Επικράτειας, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων:

Με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.

Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 bf.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 bf. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 Εθελοντές.

Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.”