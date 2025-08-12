Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα λόγω της μεγάλης φωτιάς – Καίγονται σπίτια και εργοστάσια: «Απομακρυνθείτε προς Πύργο» – Στο κόκκινο… οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες (video)

Μάχη με δεκάδες πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει πως «αν βρίσκεστε στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας απομακρυνθείτε προς τον Πύργο Ηλείας», ενώ την ίδια ώρα η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και καίει τα πάντα στο διάβα της σε μια ακτίνα τουλάχιστο 20 χιλιομέτρων. Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επιβεβαίωσε πως δόθηκε σήμα για εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. «Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να γίνει η απομάκρυνση χωρίς πανικό προς τον Πύργο» τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

Από την μεγάλη φωτιά έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια, εργοστάσια και αγροτικές εγκαταστάσεις ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχει πέσει η νύχτα και επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα στη Δυτική Αχαΐα η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και επικίνδυνη με το πύρινο μέτωπο να κινείται μέσα σε χωριά και να έχει φτάσει στη Βιομηχανική Περιοχή στην Πάτρα.

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά και στη Χίο ενώ σε μαίνεται και η φωτιά στη Ζάκυνθο.

Σε εξέλιξη οι φωτιές στον Αμμότοπο Αρτας, τον Γυμνότοπο Πρέβεζας και την Βόνιτσα.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς.