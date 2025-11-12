Σχεδόν 8.000 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση -Πίνακες με όλα τα ονόματα

Σχεδόν 8.000 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν για να καλύψουν θέσεις στην τρίτη φάση των προσλήψεων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις λίστες για συνολικά 7.974 εκπαιδευτικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς, καθώς και για βοηθητικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, για τις 1.586 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που είναι στους πίνακες ΑΣΕΠ. Το ΥΠΑΙΘΑ για να καλύψει αυτές τις θέσεις θα προχωρήσει σε ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Αναλυτικότερα:

Οι 6.807 προσλήψεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύφθηκαν οι 5.383.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για την κάλυψη 1.424 θέσεων σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι 1.167 προσλήψεις αφορούσαν θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Καλύφθηκαν οι 1.005 θέσεις.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη 162 θέσεων.

