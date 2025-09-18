Τελευταία Νέα
Σχεδόν 20.000 τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία – Το μπαλάκι… στις εγκυμονούσες πετάει το υπ. Παιδείας

Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης-εκπαιδευτικών εξελίσσεται το φλέγον πρόβλημα των χιλιάδων κενών  στα σχολεία. Κι ενώ η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ελλείψεις σχεδόν 20.000 εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας, ανακάλυψε ότι φταίνε οι νεοδιορισθείσες δασκάλες, νηπιαγωγοί και καθηγήτριες που ζήτησαν άδεια εγκυμοσύνης ή ανατροφής παιδιού.

Φαίνεται πως σε αυτή τη χώρα οι γυναίκες ο,τι και να κάνουν φταίνε. Μπαίνουν λουκέτα σε εκατοντάδες σχολεία, ιδίως στην περιφέρεια; Φταίνε οι γυναίκες που δεν γεννάνε αρκετά παιδιά για να γεμίσουν τις τάξεις και έχουμε «δημογραφική κατάρρευση».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ
