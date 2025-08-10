Τελευταία Νέα
Σε άνοδο το real estate στη Νότια Πελοπόννήσο – Πού κινούνται οι τιμές πώλησης κατοικιών

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ακινήτων προς πώληση στη Μεσσηνία και τη Λακωνία, δύο από τις πιο τουριστικές περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η σημαντική άνοδος των τιμών πώλησης οφείλεται καταρχάς στο αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι περιοχές αυτές. Η Μεσσηνία έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό υψηλού επιπέδου τουρισμού, ενώ και η Λακωνία ελκύει επισκέπτες για τη φυσική της ομορφιά και την πολιτιστική της κληρονομιά, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για εξοχικές και επενδυτικές κατοικίες.

