Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και την εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος το νομοσχέδιο με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Προβλέπει μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, από την οποία θα εκλέγονται τρεις βουλευτές. Κάθε κόμμα που έχει συνδυασμούς στα ¾ της Επικράτειας μπορεί να έχει έως πέντε υποψήφιους βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο εκλογέων εξωτερικού. Ο εκλογέας θα μπορεί να επιλέξει έναν υποψήφιο του κόμματος που επιλέγει.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας επανέρχεται στις 12 από τις 15 έδρες, όπως ακριβώς ίσχυε έως και τις εκλογές του 2019. Ο αριθμός των εδρών δεν μεταβάλλεται σε καμία άλλη εκλογική περιφέρεια.

Η κατανομή των εδρών της εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατανομή των εδρών στις λοιπές τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Η υποχρέωση ποσόστωσης φύλου δεν αφορά το ψηφοδέλτιο της νέας εκλογικής περιφέρειας.

Παράλληλα προβλέπει την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Το μέτρο εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές του 2024, στις οποίες συμμετείχαν 36.645 ψηφοφόροι εκτός Ελλάδας.

Ως εκλογείς εκτός επικρατείας θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

Η υποβολή της αίτησης για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου θα είναι δυνατή έως την επόμενη ημέρα από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος διάλυσης της Βουλής.

