Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ασφάλεια των πολιτών της Ηλείας και την επιχειρησιακή ικανότητα των τοπικών αστυνομικών αρχών ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Μεταθέσεων 2026. Η Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας, Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, χαιρετίζει την απόφαση για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας με 32 συνολικά αστυνομικούς, μια εξέλιξη που αποτελεί καρπό συντονισμένων ενεργειών και διαρκούς επικοινωνίας της με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η κα Αυγερινοπούλου, έχοντας θέσει σε προτεραιότητα το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών και της επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών του Νομού, είχε μεταφέρει  στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών υπηρεσιών, καθώς βρίσκεται σε επικοινωνία της με τους εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, μέσω της οποίας υπήρχε πλήρης εικόνα για κενά που έπρεπε να καλυφθούν.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας ενισχύεται συνολικά με 32 αστυνομικούς και συγκεκριμένα τοποθετούνται 2 Υπαστυνόμοι, 10 Ανθυπαστυνόμοι – Αρχιφύλακες και 20 Υπαρχιφύλακες – Αστυφύλακες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να δώσει μια ουσιαστική «ανάσα» στο υπάρχον προσωπικό και να αναβαθμίσει την επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ηλείας.

Σε δήλωσή της, η Βουλευτής Ηλείας ευχαρίστησε την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ και υπογράμμισε πως η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό και η ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού αποτελούσε χρέος απέναντι στον πολίτη. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, για μια Ηλεία πιο ασφαλή, με αστυνομικές υπηρεσίες που διαθέτουν τα μέσα και το προσωπικό που τους αξίζει», κατέληξε η κα Αυγερινοπούλου.

