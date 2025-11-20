Σε Δημόσιο Διάλογο το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Καλαμάτα – Τι σημειώσε ο Βασίλης Κουτραφούρης (video)

Δημόσια παρουσίαση και συζήτηση για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Καλαμάτα αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου. Μιλώντας για το ζήτημα ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST επεσήμανε «Υπάρχει πρόβλημα όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις από μόνο του το σχέδιο δε θα φέρει το «μαγικό ραβδί» αλλά θα αποτελέσει σημαντικό σύστημα της λύσης χρειάζονται συνδυαστικές λύσεις. Η οργάνωση είναι ο πιο βασικός πυλώνας αντιμετώπισης του φαινομένου. Στην πόλη εκτελούνται εκτεταμένες αστικές αναπλάσεις επιχειρησιακά δεν ήταν δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή. Είναι η ώρα να το βάλουμε σε δημόσια συζήτηση. Θα προκύψει και η μελέτη εφαρμογής από τον ανάδοχο».

Η «καυτή πατάτα» είναι για τους μόνιμους κατοίκους ιδιαίτερα γύρω από το κέντρο της πόλης, οι οποίο αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα parking «Υπάρχουν τρεις προτεινόμενες ζώνες προτείνονται 1.450 δωρεάν θέσεις για μόνιμους κατοίκους, 850 ελεγχόμενης επί πληρωμή και 90 – 100 ειδικές θέσεις».

Όσον αφορά την εφαρμογή του ο κ. Κουτραφούρης επεσήμανε «Σκοπός να εφαρμοστεί αν έχουν αποπερατωθεί οι αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης. Μέσα στα σενάρια είναι η πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένη περιοχή να δούμε την εφαρμογή και από τον κόσμο».

Την ίδια στιγμή άναψε ο νέος LED οδοφωτισμός στην αναπλασμένη οδό Ψαρών, μετατρέποντας τη νύχτα σε μέρα και χαρίζοντας φωτεινό και ασφαλές περιβάλλον σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής με τον αντιδήμαρχο να «Ήταν κάτι που περίμεναν οι και βλέπουμε την ικανοποίησή τους». Παράλληλα ερωτόμενος και για άλλα σημεία στην πόλη όπως το βόρειο τμήμα της Αριστομένους που δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός απάντησε «Θα τα δούμε το θέμα σε περίπτωση που υπάρχει υποφωτισμός και θα το βάλουμε σε βάση διόρθωσης».