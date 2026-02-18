Με 4,5% τρέχει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ροκανίζει τα εισοδήματα

Τρομάζει την κυβέρνηση η απότομη αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα και το θέμα, που είχε υποχωρήσει στο παρελθόν, έρχεται εκ νέου ψηλά στην ατζέντα. Όπως έγραψε και το Big Mouth χθες, το θέμα θ’ απασχολήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, άρτι αφιχθέντα από την Ινδία, αλλά και την κυβέρνηση στο σύνολό της.

Δεν αποκλείεται δε ο πρωθυπουργός να καλέσει εκ νέου τους επικεφαλής των μεγάλων super markets και να τους ζητήσει να βάλουν πλάτη για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις που ορθώνονται και οι οποίες ροκανίζουν μισθούς και μαζί με αυτούς και τη δημοφιλία της κυβέρνησης.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έκλεισε στο 4,5%, από 3,6% που ήταν τον Δεκέμβριο και 2% που ήταν ο μέσος όρος για το 2025. Φαίνεται, δηλαδή, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να φουντώνει κατά τους τελευταίους μήνες και μάλιστα να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.