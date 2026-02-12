Σε εφαρμογή ο Τεχνητός Εμπλουτισμός στην Π.Ε. Αργολίδας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αργολίδας Βασίλη Σιδέρη, με τη συμμετοχή, του Διευθυντή του Γ.Ο.Ε.Β., εκπροσώπων των Τ.Ο.Ε.Β. που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του τεχνητού εμπλουτισμού, καθώς και υπηρεσιακών στελεχών.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν ο τεχνητός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα, μέσω της διοχέτευσης μέρους των υδάτων από την πηγή Κεφαλαρίου, διαμέσου της διώρυγας του Αναβάλου και των Τ.Ο.Ε.Β.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο Τεχνητός Εμπλουτισμός σε συγκεκριμένα σημεία, βάσει της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης και υπό την εποπτεία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό, για όσο διάστημα η πηγή Κεφαλαρίου διαθέτει επαρκείς ποσότητες νερού.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρειά μας. Ο Τεχνητός Εμπλουτισμός στην Π.Ε. Αργολίδας είναι μια ουσιαστική παρέμβαση με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα, που ενισχύει την ανθεκτικότητα του υδροφορέα και στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Προχωρούμε με σχέδιο, συνεργασία και ξεκάθαρη πολιτική βούληση στην υλοποίηση του Τεχνητού Εμπλουτισμού, θωρακίζοντας τον υδροφορέα και διασφαλίζοντας το νερό για τους παραγωγούς μας».