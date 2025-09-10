Σε καφέ και εστιατόρια οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ

Το 41,7% των επιχειρήσεων που έλεγξε ο ΔΕΔΔΗΕ στην Ικαρία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπές το φετινό Ιούνιο, ποσοστό που τοποθετεί το νησί στην πρώτη θέση της σχετικής δυσάρεστης λίστας.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ τη Δευτέρα (8.9.2025) σε ημερίδα της ΡΑΑΕΥ, δεύτερη έρχεται η Μύκονος με 37,8% και τρίτη η Ρόδος με 22,3%. Τον κατάλογο συμπληρώνουν με διψήφια ποσοστά οι Κως (15,7%), Ρέθυμνο (15%), Τήνος (12,9%), Σαντορίνη (12,6%) και Πάρος (12,5%). Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αφορούν διαπιστωμένες και πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές ανά σύνολο ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ στο κάθε νησί.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:
- Στη Μύκονο μεγάλο εστιατόριο λειτουργούσε από το 2023 χωρίς να έχει συμβόλαιο με κάποιο προμηθευτή.
- Στη Ρόδο μεγάλο ξενοδοχείο έπραττε το ίδιο από το 2023 και είχε κάνει επέμβαση στο μετρητή ώστε να μην καταγράφεται η ενέργεια. Έτσι, έκλεψε ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 200.000 ευρώ.
- Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια-τυποποιητήρια που λειτουργούσαν χωρίς συμβόλαιο.
