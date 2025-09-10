Σε καφέ και εστιατόρια οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ

Το 41,7% των επιχειρήσεων που έλεγξε ο ΔΕΔΔΗΕ στην Ικαρία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπές το φετινό Ιούνιο, ποσοστό που τοποθετεί το νησί στην πρώτη θέση της σχετικής δυσάρεστης λίστας.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ τη Δευτέρα (8.9.2025) σε ημερίδα της ΡΑΑΕΥ, δεύτερη έρχεται η Μύκονος με 37,8% και τρίτη η Ρόδος με 22,3%. Τον κατάλογο συμπληρώνουν με διψήφια ποσοστά οι Κως (15,7%), Ρέθυμνο (15%), Τήνος (12,9%), Σαντορίνη (12,6%) και Πάρος (12,5%). Να σημειώσουμε ότι τα νούμερα αφορούν διαπιστωμένες και πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές ανά σύνολο ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ στο κάθε νησί.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:

Στη Μύκονο μεγάλο εστιατόριο λειτουργούσε από το 2023 χωρίς να έχει συμβόλαιο με κάποιο προμηθευτή.

Στη Ρόδο μεγάλο ξενοδοχείο έπραττε το ίδιο από το 2023 και είχε κάνει επέμβαση στο μετρητή ώστε να μην καταγράφεται η ενέργεια. Έτσι, έκλεψε ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 200.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν επιχειρήσεις, όπως σούπερ μάρκετ, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια-τυποποιητήρια που λειτουργούσαν χωρίς συμβόλαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ