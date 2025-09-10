Ποιοι μένουν «εκτός κάδρου» από τα μέτρα της ΔΕΘ – Ποιοι θα δουν το μικρότερο όφελος

Οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ διαμορφώνουν ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης που στοχεύει πρωτίστως σε νέους έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά, ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια και όσους ζουν σε μικρούς οικισμούς ή ακριτικά νησιά.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεν την οριζόντια μείωση των συντελεστών πλην του εισαγωγικού, ωστόσο ο προσανατολισμός της φετινής ΔΕΘ είναι κυρίως δημογραφικός και περιφερειακός, με κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στη χώρα και να δοθούν ανάσες στην περιφέρεια.

Από αυτό το πλαίσιο, ολόκληρες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται και δεν θα δουν ουσιαστική διαφορά ή θα ωφεληθούν αισθητά λιγότερο.

Τι αλλάζει γενικά

Η νέα κλίμακα από τα εισοδήματα του 2026 διατηρεί τον εισαγωγικό συντελεστή 9% έως 10.000 ευρώ και μειώνει κατά 2% τους επόμενους συντελεστές από 10.000 έως 40.000 ευρώ, εισάγοντας παράλληλα ενδιάμεσο 39% για τα 40.000–60.000 ευρώ. Προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τους νέους με μηδενικό φόρο έως 20.000 ευρώ για έως 25 ετών και συντελεστής 9% στο εύρος 10.000–20.000 για 26–30 ετών.

