Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
8
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε κλοιό αυξήσεων οι τιμές όλων των κρεάτων – Πιθανές ανατιμήσεις στο μοσχαρίσιο, θα συμπαρασύρουν το χοιρινό και το κοτόπουλο

Share

Μπαράζ νέων αυξήσεων στις τιμές του κρέατος θα πρέπει να αναμένουν οι Έλληνες καταναλωτές τις αμέσως επόμενες μέρες, σύμφωνα με όσα πληροφορείται το newsit.gr από κύκλους της αγοράς.

Από τη μεριά η ευλογιά που πλήττει τα αιγοπρόβατα της Ελλάδας και η εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών στην παραγωγή του μοσχαρίσιου κρέατος σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη το σχετικό υψηλά επίπεδο ιδιωτικής κατανάλωσης τρέφουν παραπάνω άνοδο στις τιμές σε τιμές όλων -μάλιστα- των κρεάτων και όχι μόνο του αιγοπρόβειου και του μοσχαρίσιου.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος ήδη βρίσκεται στο κατώφλι των 20 ευρώ/κιλό (δηλαδή κοντά 20% σε σχέση με πέρσι) με την τάση να «δείχνει» περαιτέρω αύξηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ