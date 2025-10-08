Σε κλοιό αυξήσεων οι τιμές όλων των κρεάτων – Πιθανές ανατιμήσεις στο μοσχαρίσιο, θα συμπαρασύρουν το χοιρινό και το κοτόπουλο

Μπαράζ νέων αυξήσεων στις τιμές του κρέατος θα πρέπει να αναμένουν οι Έλληνες καταναλωτές τις αμέσως επόμενες μέρες, σύμφωνα με όσα πληροφορείται το newsit.gr από κύκλους της αγοράς.

Από τη μεριά η ευλογιά που πλήττει τα αιγοπρόβατα της Ελλάδας και η εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών στην παραγωγή του μοσχαρίσιου κρέατος σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη το σχετικό υψηλά επίπεδο ιδιωτικής κατανάλωσης τρέφουν παραπάνω άνοδο στις τιμές σε τιμές όλων -μάλιστα- των κρεάτων και όχι μόνο του αιγοπρόβειου και του μοσχαρίσιου.

Το χορό των αυξήσεων των τιμών σέρνει βέβαια το αρνίσιο κρέας (γάλακτος), το οποίο αυτή τη στιγμή πωλείται στα κρεοπωλεία μεταξύ 16 – 18 ευρώ το κιλό (τεμαχισμένο) και 14 – 15 ευρώ (ολόκληρο αρνάκι). Η τιμή αυτή είναι κατά 6% – 7% υψηλότερη σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος ήδη βρίσκεται στο κατώφλι των 20 ευρώ/κιλό (δηλαδή κοντά 20% σε σχέση με πέρσι) με την τάση να «δείχνει» περαιτέρω αύξηση.

