Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης η αγορά | Αυξημένη η κίνηση στα κρεοπωλεία (video)

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα κρεοπωλεία ενόψει τσικνοπέμπτης με τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς. Οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι ενώ το χοιρινό αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή.

10 Φεβρουαρίου 2026 4:45 μμ