Ποια τρόφιμα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή γίνονται όλο και πιο αισθητές τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι στον κόσμο υπάρχουν πάνω από 30.000 διαφορετικά προϊόντα (φυτά, ζώα, ψάρια, φρούτα) τα οποία προέρχονται από τη γη και μπορούν να αγοράσουν από το σούπερ μάρκετ, η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί να εξαφανίσει κάποια από τα πιο σημαντικά από αυτά.

Τα σιτηρά αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές πηγές τροφίμων παγκοσμίως. Παρέχουν απαραίτητους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, καθώς και μια ποικιλία βιταμινών. Το ίδιο το σιτάρι είναι ο πατέρας της οικογένειας των σιτηρών και βασικό στοιχείο της ανθρώπινης διατροφής. Την τελευταία δεκαετία έχουν παραχθεί περίπου 700-800 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι και για την βέλτιστη παραγωγή τους, η ιδανική θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Όταν η υπερθέρμανση του πλανήτη μεταβάλλει την ικανότητα των εδαφών να ανταποκριθούν σε αυτό το εύρος, οι αποδόσεις σιταριού υποφέρουν. Κατά συνέπεια, τα ζυμαρικά και αρτοσκευάσματα μπορεί να γίνουν πιο ακριβά – ή ακόμα και μη διαθέσιμα – καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες «καίνε» τα κάποτε εύφορα εδάφη που προορίζονταν για την καλλιέργεια σιταριού.

