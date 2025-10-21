Σημείο αναφοράς στο πολιτικό σκηνικό ο Αντώνης Σαμαράς – Τι δείχνει η δημοσκόπηση της MARC

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της Marc για τον ΑΝΤ1, που εξετάζει την απήχηση νέων πολιτικών σχηματισμών και των προσώπων που θα μπορούσαν να τους ηγηθούν.

Ανάμεσα στα ονόματα που τέθηκαν στους πολίτες, ο Αντώνης Σαμαράς συγκεντρώνει αξιοσημείωτα ποσοστά θετικής αποδοχής, τα οποία καταδεικνύουν ότι διατηρεί -όπως πάντα- σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα και αναγνωρισιμότητα στο ευρύτερο εκλογικό σώμα, με διείσδυση σε όλα τα κόμματα και μεγάλη απήχηση στους νέους, γεγονός που αποτυπώνει την ευρύτερη αποδοκιμασία της κοινωνίας απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 23,7% των πολιτών εκφράστηκε θετικά για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα τέτοιο κόμμα στο πολιτικό σύστημα, ενώ το 32,4% κράτησε ουδέτερη στάση, δείγμα ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης παρακολουθεί με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο αυτό.

.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει στήριξη από ψηφοφόρους διαφορετικών πολιτικών χώρων, γεγονός που υποδηλώνει διακομματική απήχηση. Ειδικότερα, το 8,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 26,6% του ΠΑΣΟΚ και το 24,7% της Ελληνικής Λύσης δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, ενώ θετικά απαντούν και ψηφοφόροι από τον ΣΥΡΙΖΑ (21%) και άλλα κόμματα (18,7%).

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, με επιρροή που υπερβαίνει τα στενά όρια της παράταξης από την οποία προέρχεται. Η θετική εικόνα που διαμορφώνεται για το πρόσωπό του αποτυπώνει την παραμένουσα εμπιστοσύνη ενός σημαντικού μέρους της κοινωνίας στην πολιτική του εμπειρία και το συνεκτικό του λόγο για τα εθνικά και θεσμικά ζητήματα.