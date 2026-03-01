SL2 /Playoffs: Καλαμάτα – Μαρκό 2 -0 | LIVE στο BEST

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 9΄ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, το οριζόντιο δοκάρι σημάδεψε ο Σεμπά, μετά από πάσα του Οικονομίδη.

18΄ Πρώτη καλή στιγμή της Καλαμάτας | Ο Μιράντα από αριστερά έκανε σέντρα-σουτ που πέρασε μπροστά από αρκετά πόδια..

Στο 20΄ Τραυματίστηκε ο Σεμπά της Μαρκό, με τον Γιόχανσον να περνά αναγκαστική αλλαγή. Με ασθενοφόρο αποχωρεί ο Σεμπά από το γήπεδο, με ανησυχία για τον τραυματισμό του.