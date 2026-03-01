SL2 /Playoffs: Καλαμάτα – Μαρκό 2 -0 | LIVE στο BEST

Οι μάχες των playoffs συνεχίζονται. Σήμερα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει με την Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, για την 3η αγωνιστική του μίνι αυτού πρωταθλήματος, που θα ξεκαθαρίσει την υπόθεση της ανόδου στη Stoiximan Super League.
Ο αγώνας μεταδίδεται LIVE από το ACTION 24 και την τηλεόραση BEST
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στο 9΄ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, το οριζόντιο δοκάρι σημάδεψε ο Σεμπά, μετά από πάσα του Οικονομίδη.
18΄ Πρώτη καλή στιγμή της Καλαμάτας | Ο Μιράντα από αριστερά έκανε σέντρα-σουτ που πέρασε μπροστά από αρκετά πόδια..
Στο 20΄ Τραυματίστηκε ο Σεμπά της Μαρκό, με τον Γιόχανσον να περνά αναγκαστική αλλαγή. Με ασθενοφόρο αποχωρεί ο Σεμπά από το γήπεδο, με ανησυχία για τον τραυματισμό του.
Στο 44΄, η κεφαλιά του Μάντζη μετά από σέντρα του Μπονέτο, πέρασε άουτ από δεξιά
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
Στο άλλο ματς, στου Ρέντη, ο Ολυμπιακός Β’ κερδίζει τον Πανιώνιο με 2-0.
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Πανιώνιος – Καλαμάτα
5η αγωνιστική (15/3)
Μαρκό – Πανιώνιος
6η αγωνιστική (22/3)
Μαρκό – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Ολυμπιακός B’
Η βαθμολογία των playoffs
1.Καλαμάτα 31
2.Πανιώνιος 26
3.Μαρκό 18
4.Ολυμπιακός Β’ 18