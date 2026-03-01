Τελευταία Νέα
SL2 /Playoffs: Καλαμάτα – Μαρκό 2 -0 | LIVE στο BEST

Οι μάχες των playoffs συνεχίζονται. Σήμερα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει με την Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, για την 3η αγωνιστική του μίνι αυτού πρωταθλήματος, που θα ξεκαθαρίσει την υπόθεση της ανόδου στη Stoiximan Super League.

Ο αγώνας μεταδίδεται LIVE από το ACTION 24 και την τηλεόραση BEST

BEST LIVE TV

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 9΄ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, το οριζόντιο δοκάρι σημάδεψε ο Σεμπά, μετά από πάσα του Οικονομίδη.

18΄ Πρώτη καλή στιγμή της Καλαμάτας  | Ο Μιράντα από αριστερά έκανε σέντρα-σουτ που πέρασε μπροστά από αρκετά πόδια..

Στο 20΄ Τραυματίστηκε ο Σεμπά της Μαρκό, με τον Γιόχανσον να περνά αναγκαστική αλλαγή. Με ασθενοφόρο αποχωρεί ο Σεμπά από το γήπεδο, με ανησυχία για τον τραυματισμό του.

1-0 για την Καλαμάτα στο 26΄,  μετά από σέντρα από δεξιά, ο Μιράντα «κατέβασε» με το στήθος, σούταρε και η μπάλα κόντραρε, παίρνοντας περίεργη καμπύλη και καταλήγοντας στα δίχτυα του Αυγερινού, για το 4ο φετινό γκολ του διεθνή εξτρέμ από την Ισημερινή Γουινέα.

Στο 44΄, η κεφαλιά του Μάντζη μετά από σέντρα του Μπονέτο, πέρασε άουτ από δεξιά

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0

Στο άλλο ματς, στου Ρέντη, ο Ολυμπιακός Β’  κερδίζει τον Πανιώνιο με 2-0.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η αγωνιστική (15/3)

Μαρκό – Πανιώνιος

6η αγωνιστική (22/3)

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός B’

Η βαθμολογία των playoffs

1.Καλαμάτα 31
2.Πανιώνιος 26
3.Μαρκό 18
4.Ολυμπιακός Β’ 18

