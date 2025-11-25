Σοκ: Γυναίκα «ξύπνησε» μέσα στο φέρετρο λίγο πριν την αποτέφρωση

Μια απίστευτη και σοκαριστική ιστορία εκτυλίχθηκε σε βουδιστικό ναό της Ταϊλάνδης, όταν μια γυναίκα που θεωρούνταν νεκρή άρχισε να χτυπά το φέρετρό της, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

«Ήμουν λίγο έκπληκτος, οπότε τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο, και όλοι τρομάξαμε», δήλωσε ο Πάιρατ Σούντθοοπ, διαχειριστής του ναού Γουάτ Ρατ Πρακόνγκ στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

«Την είδα να ανοίγει ελαφρώς τα μάτια και να χτυπά το πλάι του φερέτρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Η γυναίκα ήταν κατάκοιτη επί δύο χρόνια

Σύμφωνα με τον Πάιρατ, ο αδελφός της γυναίκας εξήγησε ότι η αδελφή του ήταν κατάκοιτη επί περίπου δύο χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά και πριν από δύο ημέρες έδειχνε να μην αναπνέει, με αποτέλεσμα ο αδελφός της να πιστέψει ότι είχε πεθάνει.

Χωρίς να εξασφαλίσει επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, την τοποθέτησε σε φέρετρο και ταξίδεψε περίπου 500 χιλιόμετρα μέχρι την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, καθώς η γυναίκα είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

