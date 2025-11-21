Κόφτης στους ηλικιωμένους οδηγούς και μπλοκάρισμα μοτοσικλέτας χωρίς κράνος

Στόχο τη μείωση των τροχαίων έχει το νέο κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ανατροπές στον τρόπο ανανέωσης διπλωμάτων για τους ηλικιωμένους. Σήμερα απαιτείται μόνο μία ιατρική γνωμάτευση, κάτι που έχει οδηγήσει σε ανανεώσεις χωρίς πραγματικό έλεγχο της υγείας του οδηγού. Με το νέο μοντέλο, η διαδικασία ψηφιοποιείται και όλες οι γνωματεύσεις θα διασταυρώνονται μέσω ΗΔΙΚΑ, όπου βρίσκεται το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών. Έτσι, αν ένας γιατρός δηλώσει ότι οδηγός έχει άριστη όραση ή καλή υγεία, η πληροφορία θα ελέγχεται με τα πραγματικά δεδομένα, μειώνοντας τις πιθανότητες ψευδών γνωματεύσεων.

Σε περίπτωση τροχαίου από ηλικιωμένο οδηγό, θα ελέγχεται τόσο η καταλληλότητά του όσο και ο γιατρός που υπέγραψε την ανανέωση, ο οποίος θα λογοδοτεί εάν οι γνωματεύσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενθαρρυντικά στοιχεία για τα τροχαία

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η τελευταία αναθεώρηση του ΚΟΚ έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα: στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά 18,6% σε σχέση με το 2024, δηλαδή 104 λιγότερους νεκρούς. Η κυβέρνηση επιδιώκει αυτή η πτωτική πορεία να συνεχιστεί και το 2026.

