Τι μέρα πέφτουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πότε είναι οι αργίες και τα τριήμερα το 2026

Η ημέρα των Χριστουγέννων φέτος μας κάνει την «τιμή» καθώς 25η Δεκεμβρίου 2025 πέφτει Πέμπτη. 26 Δεκεμβρίου που θεωρείται επίσης αργία πέφτει Παρασκευή οπότε το τετραήμερο είναι ήδη εξασφαλισμένο. 1η Ιανουαρίου 2026 πέφτει Πέμπτη, δίνοντας στους εργαζόμενους μόνο μία ημέρα ξεκούρασης. Το 2026 είναι γεμάτο τριήμερα.
Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
- Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026 (τριήμερο)
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 (τριήμερο)
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 202
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2026
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25η Δεκεμβρίου 2025 (τριήμερο)
- Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26η Δεκεμβρίου 2025 (τριήμερο)
