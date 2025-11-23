Τι μέρα πέφτουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πότε είναι οι αργίες και τα τριήμερα το 2026

Η ημέρα των Χριστουγέννων φέτος μας κάνει την «τιμή» καθώς 25η Δεκεμβρίου 2025 πέφτει Πέμπτη. 26 Δεκεμβρίου που θεωρείται επίσης αργία πέφτει Παρασκευή οπότε το τετραήμερο είναι ήδη εξασφαλισμένο. 1η Ιανουαρίου 2026 πέφτει Πέμπτη, δίνοντας στους εργαζόμενους μόνο μία ημέρα ξεκούρασης. Το 2026 είναι γεμάτο τριήμερα.

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026