Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηλείας από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις, αποκλεισμοί χωριών και ζημιές σε υποδομές

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ηλεία άφησε έντονο το αποτύπωμά της στο οδικό δίκτυο, καθώς στον περιφερειακό δρόμο Αμαλιάδα – Σιμόπουλο εκδηλώθηκε νέα μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του Προδρόμου. Μεγάλες ποσότητες χωμάτων και φερτών υλικών κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων και οδηγώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια αλυσίδα προβλημάτων που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε δρόμους της Ηλείας, όπου η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει τα εδάφη και έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Εκτεταμένες ζημιές σε κοινότητες και οικισμούς

Η εικόνα στο επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα δύσκολη:

Στο Μαζαράκι ο κεντρικός δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία, ενώ κατολίσθηση σημειώθηκε και στον οικισμό Κολοβέικα Μαζαρακίου.

Στη Σκλίβα έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε δημοτικό δρόμο.

Τα Άγναντα και ο Λουκάς παραμένουν αποκλεισμένα.

Στο τμήμα Ακροποταμιά – Ροδιάς ο δρόμος έχει κοπεί σε δύο σημεία.

Στο Σιμόπουλο έχει κοπεί κοινοτικός δρόμος, ενώ καταγράφεται και κατολίσθηση σε γεφύρι.

Κατολίσθηση έχει σημειωθεί και στον κοινοτικό δρόμο του Λάτα

Στην Οινόη δημοτική αρτηρία παραμένει κλειστή.

Στον Ανθώνα έχουν κλείσει δύο κοινοτικοί δρόμοι.

Στην Εφύρα καταγράφονται δύο κατολισθήσεις σε κοινοτικούς δρόμους.

Προβλήματα εντοπίζονται και στον κοινοτικό δρόμο της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το σύνολο του αγροτικού δικτύου στην Πηνεία και σε δημοτικά διαμερίσματα της Ήλιδας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με πολλές μικρότερες κατολισθήσεις να καταγράφονται καθημερινά.

Αγώνας για πρόσβαση και εξυπηρέτηση

Μηχανήματα έργου εργάζονται συνεχώς ώστε να διασφαλιστεί στοιχειώδης πρόσβαση των κατοίκων σε σπίτια, εργασίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στην περιοχή επιχειρούν τρεις εργολαβίες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πρόβλημα για κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αποκλειστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε Μαζαράκι και Άγναντα, η μεταφορά γάλακτος γίνεται «χέρι με χέρι», λόγω αδυναμίας προσέγγισης οχημάτων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έως και 120 χωριά αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης ή αποκοπής.

Ζητήματα και σε κρίσιμες υποδομές

Την ίδια ώρα, οι συνέπειες της κακοκαιρίας επηρεάζουν και κρίσιμες υποδομές της περιοχής, όπως η πρόσβαση προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, όπου η κατάσταση του οδικού δικτύου προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στη διέλευση οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνηση, ενώ στους πολίτες συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με πρανή και ιστορικό κατολισθήσεων.

Πηγή: patrisnews.com