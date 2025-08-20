Φρίκη στην Ηλεία: 22χρονος βίασε 66χρονη – Μπούκαρε στο σπίτι της και την έπιασε στον ύπνο

Αδιανόητες σκηνές ντροπής και φρίκης εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων όταν ένας 22χρονος, μετατράπηκε σε νυχτερινό εφιάλτη για μια γυναίκα 66 χρόνων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος μπήκε στο σπίτι της άτυχης γυναίκας από το παράθυρο και όρμησε πάνω της τη στιγμή που κοιμόταν.

Η γυναίκα ξύπνησε σε έναν εφιάλτη που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πάλεψε να αντισταθεί, αλλά ο νεαρός ήταν αμείλικτος.

Σύμφωνα με τις αρχές, την υπέβαλε σε φρικιαστικές πράξεις, καταπατώντας κάθε έννοια ανθρωπιάς.

Σαν να μην έφτανε η βία, ο δράστης – ψυχρός και αδίστακτος – άρπαξε το λάπτοπ της 66χρονης και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα, αφήνοντάς την σε κατάσταση σοκ, να τρέμει και να κλαίει αβοήθητη.

Το πρωί, η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει την κόλαση που έζησε.

Οι αρχές κινήθηκαν αστραπιαία, εντόπισαν τον νεαρό και τον συνέλαβαν.

Ο 22χρονος, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να λογοδοτήσει.

ΠΗΓΗ patrisnews.com