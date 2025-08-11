Σούπερ μάρκετ: Επενδύουν στις προσφορές με το βλέμμα στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ

Μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Από την μία πλευρά, υφίστανται τις πιέσεις των ελέγχων – με τα στοιχεία που αφορούν στον Μάιο και στον Ιούνιο – κι από την άλλη πλευρά βρίσκονται αντιμέτωπες με τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών ή των καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν κυρίως τις τιμές των οπωροκηπευτικών.

Η μόνο διέξοδος εν προκειμένω βρίσκεται από την μία πλευρά στην εντυπωσιακή αύξηση των προσφορών – οι προμηθευτικές επιχειρήσεις τελικά μετά από την εφαρμογή του νέου κώδικα των προσφορών, αφού περιόρισαν σαν αρχικά τον αριθμό των προωθητικών τους ενεργειών, τελικώς αποφάσισαν να στηρίξουν τα μερίδια αγοράς του. Ετσι στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου ενίσχυσαν αποφασιστικά τον αριθμό των προφορών τους. Κι από την άλλη πλευρά η δεύτερη διέξοδος των καταναλωτών είναι οι κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

