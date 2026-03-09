Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια αλλάζει τις αγορές στο ράφι

Μια νέα πραγματικότητα, εντελώς διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, ορίζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλοντας άρδην την εικόνα της κατανάλωσης.

Τα ελληνικά νοικοκυριά προσπαθούν να διαχειριστούν την οικονομική κόπωση στην οποία έχουν περιέλθει μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα πληθωριστικών πιέσεων, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα καταναλωτικές «άμυνες» απέναντι στις προκλήσεις που προκύπτουν διαρκώς.

Όπως έχει δείξει η πρόσφατη εμπειρία, κάθε νέα πρόκληση και κάθε νέα κρίση μεταφράζεται αυτόματα σε κίνδυνο νέου γύρου ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Η ανησυχία του καταναλωτή παραμένει μεγάλη, ιδίως για τις τιμές των τροφίμων που έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα και εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των ανατιμήσεων.